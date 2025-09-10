منع الدفوف في المساجد.. الوقف السني يوضح (وثيقتان)

شفق نيوز– بغداد

أصدر ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول كتاب رسمي صدر عنه بتاريخ العاشر من أيلول الجاري، موضحاً أن الغاية من الكتاب هي المحافظة على الآداب العامة وتنظيم المناسبات الدينية بشكل مناسب، وليس "منع استخدام الدفوف بالعموم".

وأكد الديوان، وفق توضيح له اليوم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن ديننا الحنيف دين سماحة ورحمة، وأن استخدام الدفوف لإظهار الفرح والبهجة في المناسبات الدينية، مثل الاحتفال بالمولد النبوي، مباح وفق ضوابطه وآدابه.

يأتي ذلك بعد تداول وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، كتاباً رسمياً صادراً عن ديوان الوقف السني بتاريخ 9 أيلول الجاري، تضمن توجيهاً إلى جميع مديريات الوقف السني بعدم السماح باستخدام الدفوف في المناسبات التي تقام داخل حرم المساجد والجوامع.

وبحسب الكتاب، فإن أي كادر أو مدير مديرية سيتم محاسبته في حال عدم الالتزام بالتوجيه.