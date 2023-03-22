"منعطف خطير يُهدد جيلاَ بأكمله".. تحذيرات بشأن الطفولة العراقية

شفق نيوز/ رأت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء، أن البلاد أمام منعطف خطير يُهدد مستقبل جيل بأكمله، مشيرة إلى افتقار الطفل للبيئة التربوية السليمة، ووقوعه ضحية أخطاء مجتمعية وأسرية بحته.

وقالت عضو ارتباط الهيئة في محافظة كربلاء، شيرين الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل في العراق بشكل عام والكربلائي على وجه الخصوص، يحتاج إلى بيئة تربوية سليمة، الأمر الذي نفتقده في معظم الأحيان، لذلك يقع ضحية أخطاء مجتمعية وأسرية بحتة، منها ارتفاع نسب الطلاق والفقر وعمالة الأطفال".

وأضافت الخزاعي، "نتيجة لذلك نحن الآن أمام منعطف خطير يُهدد مستقبل جيل بأكمله، حيث أن هذه المشاكل تنعكس بشكل مباشر على نفسية الطفل، وتجعله عرضة للانزلاق نحو الانحطاط والتدني الخُلقي، بل تدفع بالأطفال للاتجاه نحو أساليب منها تناول المخدرات والكحول والسرقة وما إلى ذلك".

ونوهت إلى "عدم وجود إحصائية بعدد الأطفال المشردين أو الذي يعيشون في بيئة معقدة، لكن بالتأكيد نسبهم مرتفعة جداً خاصة في الآونة الأخيرة، ما يتطلب البدء بعلاج هذه المشاكل بداية من الأسرة ومن ثم المجتمع، فالأسرة توفر العيش الكريم للطفل، والبيئة التربوية المناسبة والمجتمع عليهما أن ينميان من ثقافة الطفل، فضلاً عن اطلاق حملات ثقافية توعوية لإرشاد الأطفال إلى جادة الصواب".

وأشارت مسؤولة هيئة رعاية الطفولة في كربلاء، إلى أن "الهيئة بصدد تنفيذ خطة لتنمية الطفولة المبكرة، وتوعية مقدمي الرعاية للأطفال من عمر 0-8 سنوات، بما يشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس للصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية".