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منعت إدخال الدجاج المستورد.. سائقو شاحنات يشكون إحدى سيطرات الموصل (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-08T15:43:36+0000
منعت إدخال الدجاج المستورد.. سائقو شاحنات يشكون إحدى سيطرات الموصل (فيديو)

شفق نيوز / دعا العشرات من سائقي الدجاج المستورد والمحتجزين عند إحدى نقاط التفتيش بمدخل مدينة الموصل، يوم الجمعة، محافظ نينوى وقائد العمليات للسماح لهم بالدخول، وفيما بينوا أن قرار منعهم مخالف لتوجيهات الحكومة المركزية والمحلية التي وجهت بفتح الاستيراد.

وقال عدد من سائقي الشاحنات إن "سيطرة سد الموصل، الواقعة في المدخل الشرقي للمدينة منعت عشرات الشاحنات المحملة بدجاج الطعام المجمد من الدخول إلى داخل الموصل".

وأضاف سائقي الشاحنات أن "اجراء منعنا يتنافى مع قرار الحكومة المركزية السماح بإدخال المواد الغذائية دون ضريبة أو رسوم كمركية أو رسوم، كما أن محافظ نينوى وجه السيطرات بالعمل بهذا الالتزام، لكن مع ذلك لم يُسمح لنا بالدخول".

وفي مقطع مصور ناشد أحد السائقين قائلاً إن "برادات الشحن محملة بالدجاج المستورد، وكل (كارتونة) ستفرق في سعرها 15-20 الف دينار لدى وصولها للموصل"، داعياً قائد عمليات نينوى والمحافظ الى "التدخل والسماح لهم بالدخول".

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