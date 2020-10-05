منظمتان دولية ومحلية تنفذان مشاريع تنموية في ديالى

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاثنين، عن قيام منظمتين دولية ومحلية بتنفيذ مشاريع تنموية في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال قائممقام المقدادية حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "منظمة المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين نفذت مشروع شبكة ماء بطول 1600 متراً في "حي الضباط" التابع لقضاء المقدادية ضمن خططها التنموية في القضاء"، مبينا أن "المشروع يهدف للحد من ازمة ماء الشرب التي تعانيها بعض المناطق لاسباب متعددة".

وفي سياق متصل ذكر التميمي ان "منظمة بذور الخير للاغاثة والتنمية وهي منظمة محلية انجزت مشروع ترميم واصلاح 60 دارا في مناطق قرى "نوفل وحمادة والعكيدات" لمساعدة الاسر العائدة من النزوح وترسيخ السلام والاستقرار المجتمعي".

وبين، أن "المشاريع المذكورة تأتي ضمن اطر وخطط التعاون والتنسيق بين ادارة المقدادية والمنظمات الدولية والمحلية وضمن المناطق التي تعرضت لظروف معيشية استثنائية الى جانب خطط انعاش الواقع الخدمي وضمن اطر وامكانات المنظمات العاملة.