منظمة (IOM) عن دعمها للمشاريع النسوية في العراق: أنفقنا أكثر من 4 ملايين دولار

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الهجرة الدولية (IOM) دعمها 150 مشروعا في عام 2022 بقيادة نسوية في أكثر من 10 محافظات عراقية، فيما بينت أن مجمل المبالغ التي دعمت فيها مشاريع نسائية تجاوزت 4 ملايين دولار.

وقالت سارة غلام المسؤولة عن برنامج تمكين النساء في منظمة (IOM) لوكالة شفق نيوز، إن "صندوق تطوير المشاريع يدعم المشاريع التي برئاسة الرجال والنساء، إلا أن المشاريع التي برئاسة النساء التي تدعمها المنظمة بدأت منذ عام 2018 ولغاية الآن".

واضافت غلام، أن "منظمة IOM دعمت أكثر من 300 مشروع برئاسة النساء وتوظيف أكثر من 1280 منهن مع خطط التوسع التي حققت بعد استلام المنحة"، مبينة أن "المنحة تتراوح بين 5-35 الف دولار للمشروع الواحد، والمبالغ التي دعمت المشاريع النساء هي 4.4 ملايين دولار".

وبينت المسؤولة بالقول" لقد واصلنا دعم 150 مشروعا برئاسة المرأة في عام 2022 في أكثر من 10 محافظات عراقية".

وبينت سارة غلام أن "آلية التقديم للمنح تكون وفق معايير خاصة لبرنامج صندوق تطوير المشاريع والتي على أساسها يتم اختيار المشروع"، لافتة إلى أن "المشروع يجب أن يكون على أرض الواقع كشرط أساس، وأن المعايير لاختيار المشروع يكون تطويرها وفق التحديات التي تواجهها المرأة العراقية".

وأوضحت سارة غلام، أن "الهدف من صندوق تطوير المشاريع هو دعم أكثر من 20% من المشاريع الخاصة بالنساء"، مبينة ان المنظمة ستدعم في العام المقبل المشاريع غير التقليدية الجديدة وعمرها صغير بمختلف القطاعات".