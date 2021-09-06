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منظمة أوروبية تنقذ مشروعاً إستراتيجياً من الألغام جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-06T15:56:11+0000
منظمة أوروبية تنقذ مشروعاً إستراتيجياً من الألغام جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، حيدر طعمة، يوم الاثنين، عن قيام منظمة أوروبية بإزالة الألغام في سبيل استمرار إنجاز المشاريع، مؤكدا أن إدارته تسعى لإيصال الماء والكهرباء لمنفذ الشلامجة للمرة الأولى في التاريخ.

وذكر طعمة في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة القضاء تواجه صعوبة كبيرة في إزالة ألغام الحروب التي دارت رحاها بالمنطقة خلال القرن الماضي، مما تسبب بإيقاف مشاريع البنى التحتية لمنفذ الشلامجة الحدودي والمتمثلة بإيصال الماء والكهرباء".

وأضاف أن "مشروع طريق (الشلامجة - جسر الإمام علي عليه السلام) وهو من الطرق المختصرة الحديثة"، لافتا إلى أن "المنفذ يعتمد حاليا في تجهيزه بالماء والكهرباء على الجانب الإيراني، وهذا أمر غير صحيح بحق كدولة كالعراق".

وبين أن "إحدى المنظمات الدنماركية المختصة بإزالة الألغام والمقذوفات الحربية ساهمت برفعها وتطهير الأرض، مما أسهم بإكمال بعض المشاريع داخل قضاء شط العرب"، منوهاً إلى أن "هذه المنظمة تمكنت من إزالة الاف المقذوفات الحربية خلال الفترة الماضية بمساعدة المركز الإقليمي لإزالة الألغام في العراق".

وأوضح طعمة، أن "منفذ الشلامجة يعتبر من أهم المنافذ الحدودية العراقية في الوقت الحالي"، مطالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والوزراء المختصين "بضرورة إيلاء موضوعة المنفذ أهمية بالغة، كونه يمثل واجهة للعراق، بدلا من الاعتماد على إيران في تغذية ما يحتاجه المنفذ والعاملين به من ماء وكهرباء".

 

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