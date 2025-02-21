منظمة نسوية تطلق مشروع "سبل العيش" للإيزيديات في سنجار (صور)

شفق نيوز/ أطلقت منظمة "صُناع الأمل" للمرأة في سنجار، يوم الجمعة، مشروعاً لتأهيل النساء الإيزيديات نفسياً وصحياً ودمجهن بالمجتمع، بعدما ما تعرض له المكون الإيزيدي على يد تنظيم داعش.

وقالت مديرة المنظمة، نغم نوزاد، لوكالة شفق نيوز، إن مشروع "سبل العيش" تم إطلاق في قضاء سنجار وناحية سنوني شمال غربي الموصل بمشاركة 165 امرأة إيزيدية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المرأة الإيزيدية وتعزيز دورها في المجتمع.

وبينت أن "المشروع يهدف إلى مساعدة النساء الإيزيديات على الاندماج في المجتمع بعد ما تعرضن له من أزمات، إضافة إلى تأهيلهاً نفسياً وصحياً وتمكينهن اقتصادياً عبر دورات تدريبية تشمل زراعة الشتلات وإعادة التدوير مثل تدوير المنسوجات وصناعة الصابون إلى جانب تعليم التقنيات الزراعية الحديثة".

وأضافت نوزاد، أن "المنظمة تسعى إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء من خلال تزويدهن بالمهارات الأساسية وتشجيعهن على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن دعم المشاريع البيئية المستدامة التي تسهم في تحسين أوضاعهن المعيشية".

وأشارت إلى أن "المرأة الإيزيدية مرت بظروف قاسية حيث تعرضت لأبشع الانتهاكات على يد تنظيم داعش عام 2014 من اختطاف واستعباد وتعذيب جسدي ونفسي وما تزال تعاني آثار تلك الممارسات رغم مرور أكثر من عقد من الزمن".

يذكر أن منظمة "صُناع الأمل" للمرأة تعمل في سنجار منذ أربع سنوات حيث تنفذ برامج ومشاريع لدعم النساء الإيزيديات في مختلف المجالات وتسعى إلى تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورهن في المجتمع.