منظمة معنية بشؤون اللاجئين: مئات الأُسر العراقية محاصرة بلا طعام وماء في بيلاروسيا

شفق نيوز/ حذرت مؤسسة "لوتكه" لشؤون اللاجئين يوم الأحد المواطنين في إقليم كوردستان والعراق كافة من استخدام الأراضي البيلاروسية للوصول إلى الدول الأوروبية، مؤكدة أن الوضع يزداد خطورة بسبب برودة الطقس هناك.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مئات الأسر العراقية محاصرة حاليا على حدود بيلاروسيا، وتركت دون طعام أو ماء. وفي الوقت نفسه، فقد العديد من الناس حياتهم بسبب البرد ونقص الغذاء والماء والمرض.

ونوهت المؤسسة في بيانها إلى أنها تتواصل رسميا مع السلطات العراقية المعنية وهي: (وزارة الهجرة والمهجرين، ووزارة الخارجية، وسلطة الطيران المدني العراقي) لإعادة المواطنين المحاصرين، مبينة أنهم سيعودون في المستقبل القريب.

ودعت مؤسسة "لوتكه" وتعني باللغة العربية "القمة"، جميع المواطنين العراقيين إلى ألّا يقعوا وبأي شكل من الاشكال تحت تأثير المجاميع والجماعات التي تشجع على الوصول إلى الأراضي الأوروبية عن طريق بيلاروسيا، وعدم تعريض حياتهم وحياة اطفالهم لخطر جسيم.