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منظمة مدنية تؤشر نجاحاً كبيراً للمحاكاة الانتخابية في 10 محافظات عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-26T07:47:40+0000
منظمة مدنية تؤشر نجاحاً كبيراً للمحاكاة الانتخابية في 10 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة النور الجامعة "احد ابرز منظمات المجتمع المدني الناشطة في عموم المحافظات العراقية"، يوم الخميس،  عن ما وصفته "نجاحاً وتفاعلاً اعلامياً وسياسياً" مع المحاكاة الانتخابية التي اجرتها مكاتب مفوضية الانتخابات في اغلب المحافظات.

وقال مدير المؤسسة احمد جسام لوكالة شفق نيوز، إن مؤسسته (بعثة نراقب) المعنية بالانتخابات سجلت حضوراً ملفتاً لممثلي الكيانات السياسية في مقرات مكاتب المفوضية، إلا أنها سجلت أيضاً غيابهم في مراكز التسجيل (التي كانت ايضا تجري فيها المحاكاة)"،  مشيراً إلى أن "مفوضية الانتخابات قد سمحت للجهات المذكورة بحضور عملية المحاكاة وتسجيل ملاحظاتها بهدف الوصول الى نجاح الانتخابات المقبلة".

 وأكد جسام، "نجاح المفوضية المستقلة العليا في تنفيذ تجربة المحاكاة الثانية في المركز الوطني ومكاتبها في المحافظات والتي جرت   بنجاح كبير مع تطبيق عالي للإجراءات وكفاءة جدية للأجهزة وكادر متدرب بشكل جيد".

وأشار إلى "وجود جدية ومهنية كبيرة في تطبيق المحاكاة في 10 محافظات عراقية هي ( البصرة, النجف, ذي قار, كربلاء, الانبار, صلاح الدين, نينوى, ديالى, كركوك, بغداد)، اضافة الى موقع المكتب الوطني, من خلال تواجد المنسقين في مقرات المفوضية الرئيسية والمنسقين الفرعيين في مراكز التسجيل التي جرت فيها عملية المحاكاة".

ولفت جسام الى "الدقة الجيدة لعمل الاجهزة, والمهنية العالية التي كان عليها ملاك المفوضية المشاركون في التجربة اثناء تنفيذهم للمهمات الموكلة لهم وقد تم تجريب عدة حالات ممكن حدوثها يوم الاقتراع".

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