منظمة مختصة: العراق بالمركز 12 في الترتيب العالمي للجوء والهجرة

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين والمهاجرين، يوم الثلاثاء، ان العراق يحتل المركز 12 عالمياً بإعداد المهاجرين واللاجئين، مبينة أن أكثر 750 ألف مواطن هاجروا البلاد منذ العام 2015 ولغاية الآن.

وقال مدير مشاريع مؤسسة "القمة"، باهوز برزان، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض احصائيات ونشاطات المؤسسة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "أوضاع اللاجئين تزداد سواء يوما بعد يوم لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية".

وأضاف "بمناسبة اليوم العالمي للاجئ نكرر مطالبنا من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بتوفير فرص العمل للشباب وتحسين أحوال المواطنين عامة، والضغط على الدول بعدم إجبار العراقيين المهاجرين لديها على العودة الجبرية، إضافة إلى تسهيل مهمة من يريد العودة إلى كوردستان، وكذلك تسهيل ملفات واجراءات الهجرة الشرعية ومنح قروض الزواج والمشاريع للشباب".

وعن الاحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين العراقيين والضحايا منهم، أكد برزان انه "منذ العام 2015 ولغاية العام الحالي هاجر من العراق (752 ألفاً و323 لاجىء، 555 مهاجراً منهم لقوا مصرعهم على طريق الهجرة، و236 مهاجراً مفقودي الأثر، و319 مهاجراً فارقوا الحياة".

أما عن احصائيات الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بين برزان "11 ألفاً و500 مواطن من عموم مدن العراق هاجروا خلال النصف الأولى من العام الحالي، سبعة منهم لقوا حتفهم وخمسة توفوا ومهاجران اثنان فُقد أثرهما".

وأوضح أن "العراق يحتل المركز 12 عالميا بأعداد المهاجرين واللاجئين".

ويصادف يوم 20 من شهر حزيران/ يونيو من كل عام، يوم اللاجئ العالمي الذي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد.

كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.