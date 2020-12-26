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منظمة كندية تنجح بإجراء مصالحة مجتمعية في مناطق ديالى الساخنة

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-26T12:40:58+0000
منظمة كندية تنجح بإجراء مصالحة مجتمعية في مناطق ديالى الساخنة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة مدنية في ديالى، يوم السبت، عن نجاحها بإجراء المصالحة المجتمعية في المناطق الساخنة بالمحافظة، بدعم وتمويل من منظمة كندية.

وقال عدنان حسين التميمي، نائب رئيس لجنة مجابهة الأزمات التي شكلتها منظمة (DT) الكندية، لوكالة شفق نيوز، إن المنظمة الكندية شكلت فريقين لمجابهة الأزمات في المقدادية وجلولاء بالشراكة مع مؤسسة النور الجامعة لإنهاء النزاعات المجتمعية والعشائرية التي تحول دون عودة النازحين إلى مناطق سكناهم في المناطق الساخنة التي اجتاحها تنظيم داعش.

واكد ان فريق مجابهة الازمات نجحت في حسم وانهاء عشرات النزاعات العشائرية في المناطق الساخنة من قضاء المقدادية، وبتخويل من الحكومة المحلية والقيادات الامنية.

ونوه التميمي الى وجود نزاعات مفتعلة وكيدية تقف ورائها مطامع شخصية بين بعض الاشخاص عبر الصاق تهم كيدية ببعض العوائل لمنعها من العودة والهيمنة على اراضيها وبساتينها، مؤكدا ان الفريق نجح في كشف وتقصي الحقائق التي انصفت الكثير من العوائل المبعدة عن مناطقها.

وأشار إلى ضلوع عناصر داعش بتدبير دعوى واتهامات بحق عوائل بريئة بدوافع انتقامية وبجهود بعض المتعاونين سابقا مع التنظيم, وتم معالجتها بالاطر الاجتماعية والقانونية.

ونزحت الاف العوائل من مناطق العظيم والسعدية وجلولاء وشمال المقدادية وشرق المنصورية عام 2014 ابان اجتياح داعش لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها لاحقاً.

ولا زالت عدة قرى شمالي قضاء المقدادية خالية من السكان بسبب المخاطر الامنية ومخلفات تنظيم داعش.

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