منظمة عراقية تستغرب منع دخول الصحفيين لمؤتمرات يحضرها رئيس الوزراء

شفق نيوز/ أعرب مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، يوم السبت، عن استغرابه من عدم السماح للمصورين بدخول المؤتمرات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رغم وجود دعوات رسمية لوسائل اعلام.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عدداً من الصحفيين والمصورين شكوا من تكرار ظاهرة منعهم من الدخول الى المؤتمرات والمهرجانات التي يحضرها السوداني رغم وجود دعوات رسمية لهم وعدم السماح بدخولهم الا بعد خروج رئيس الوزراء.

ودعا المركز الجهات المعنية الى تقديم "تفسيرات مقنعة" لمنع دخول المصورين الى هذه المؤتمرات رغم وجود دعوات رسمية لهم، مطالباً بمزيد من التسهيلات لعمل الصحفيين والمراسلين والمصورين.