منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير

شفق نيوز- بغداد

اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس، مجلس النواب بأنه "يتعمد" عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس المقبل.

وقال رئيس الجمعية إبراهيم السراج، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هنالك أكثر من نسخة لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي تم تداولها، والجميع لا يعلم أي النسخ سيتم التصويت عليها في جلسة 2 آب/ أغسطس المقبل".

وعبر السراج عن قلقه إزاء هذا الإجراء التي اتخذته لجنة حقوق الإنسان النيابية، مشيراً إلى أن "توقيت التصويت على مشروع القانون مثير للقلق والاستغراب، خاصة وأن موعد التصويت قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المؤمل أن تجري في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وأكد على أن يتم نشر مشروع القانون مع ضرورة تأجيله والاستماع إلى آراء ووجهات النظر للجهات المختصة المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير.