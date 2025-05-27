منظمة صحفية حقوقية دولية تضع قدماً لها في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أقامت منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان (jhr) الكندية احتفالية، مساء اليوم الثلاثاء، على قاعة المحطة بمناسبة افتتاح مكتبها الفرعي في بغداد، تضمنت ندوة حوارية حول الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال مدير فرع "منظمة صحفيون من أجل حقوق الانسان" في بغداد، محمد الباسم، إن "للمنظمة الكندية 30 فرعاً حول العالم، منها 15 بلداً عربياً".

وأشار الباسم خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هدف المنظمة هو تدريب الصحفيين على إعداد ملفات صحفية ترتبط بحقوق الإنسان والبيئة وغيرها"، مبيناً، أن "المنظمة ستلعب خلال الفترة المقبلة دوراً مهماً وستكون جزءاً من حراك منظمات المجتمع المدني في العراق".

وشارك في الندوة عدد من النواب ومسؤولين في منظمات المجتمع المدني، ومنهم النائب حسين عرب، وآلاء طالباني رئيسة مؤسسة ليلان للديمقراطية، إضافة إلى ريا الخفاجي المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

وأكدت آلاء طالباني، أن "من المهم أن تفتح المنظمات الدولية المعنية بالصحافة والإعلام فروعاً لها في العراق"، مشيرة إلى أن ذلك "من شأنه تعزيز الديمقراطية المستدامة في البلاد".

وأضافت طالباني لوكالة شفق نيوز، أنه "لا يمكن الوصول الى القضايا المفصلية التي تتعلق بحقوق الانسان مالم تكن هناك صحافة حرة تتابع مسار الأحداث"، منوهة بأن "العراق قطع بعد عام 2003 شوطاً طويلاً في مجال حرية الصحافة وأصبح متقدماً في هذا المجال".

بدوره، أشار النائب حسين عرب، إلى أن "الصحافة العراقية تطورت كثيراً، ويؤكد ذلك ما تنشره من أخبار ومواضيع ومتابعة جادة للأحداث وتناولها بشكل مهني".

وأضاف عرب لوكالة شفق نيوز، أن "حضوره لهذه الندوة يأتي من أجل دعم الإعلام والصحافة الحرة ودعم حرية الرأي والمسار الديمقراطي في البلاد".

وتضمن الحفل فقرات موسيقية وعروض فيلمية، فضلاً عن تكريم عدد من الصحفيات والصحفيين.