منظمة: رفات 32 ايزيديا ستصل يوم غد لسنجار

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "بتريكور" لحقوق الإنسان في قضاء سنجار، يوم الخميس، أن رفات 32 شخصا من ضحايا الإيزيديين الذين قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية على يد تنظيم داعش عام 2014 ستصل القضاء غدا الجمعة.

وقال مدير المنظمة خيري علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الرفات ستصل الى مركز قضاء سنجار قادمة من الموصل، يوم غد الجمعة، وسيتم نقلها إلى النصب التذكاري".

وأضاف أنه "خلال هذه المرحلة ستتاح الفرصة لذوي الضحايا لفتح النعوش والإطلاع على ما تبقى من مقتنيات وملابس الضحايا، وفي اليوم التالي سيتم دفنهم في مقبرة كوجو وفق مراسم دينية خاصة تليق بحجم المأساة التي تعرضوا لها".

وأشار علي، إلى أن "عدد الرفات التي تم دفنها حتى الان بعد فتح عدة مقابر جماعية بلغ 274، فيما تم فتح 58 مقبرة جماعية في مناطق سنجار، بينما لا تزال 35 مقبرة أخرى بحاجة إلى الفتح والتحقيق فيها".

وأكد أن "فرق البحث واللجان المتخصصة تواصل عملها حاليا لفتح ثلاث مقابر جماعية داخل مركز القضاء، في إطار الجهود المستمرة لاستعادة حقوق الضحايا وتوثيق الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين".

وكان مدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيد علي عباس قد أعلن، يوم الخميس الماضي 12 من شهر شباط/فبراير الجاري، تسليم رفات 32 ضحية من الايزيديين الى ذويهم بعد انتهاء أعمال التأكد من هوياتهم عبر إجراء الفحوصات الخاصة بهم.

وشن تنظيم داعش في آب/ أغسطس عام 2014، هجوماً موسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن "الانتصار" على داعش في نهاية العام نفسه.