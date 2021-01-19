منظمة دولية تقدم مساعدات اغاثية لنازحين عادوا إلى مناطق ساخنة في ديالى

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى اليوم الثلاثاء، أن منظمة "اوكسفام" الدولية شرعت بتوزيع مساعدات اغاثية للأسر العائدة والفقيرة في مناطق شمالي قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال قائممقام المقدادية حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن منظمة "اوكسفام" الدولية، باشرت بتوزيع مساعدات اغاثية لـ344 اسرة عائدة وفقيرة في قرى شمالي المقدادية ضمن خطة منظمة لاعادة تطبيع الأوضاع الاجتماعية وتجاوز مشاكل النزوح ومخلفاته المعيشية الصعبة طيلة الأعوام الماضية.

واشار التميمي الى أن خطة التوزيع تمتد لأيام وفق جدول زمني منظم يهدف الى مساعدة النازحين على التكيف من جديد لحياة جديدة، مبينا ان المساعدات تضمنت تجهيزات ومواد منزلية متنوعة وضمن أولويات الحاجة الاساسية.

واكد قائممقام المقدادية، أن ادارته تسعى جاهدة وبكل ما تملك من امكانيات الى تسهيل عمل المنظمات الدولية وتذليل جميع العقبات أمامها وإسهامها الفاعل في تثبيت دعائم الاستقرار، خاصة في المناطق التي نزحت جراء تهديدات تنظيم داعش الارهابي, وحاجة تلك المناطق للبدء باعادة تنظيم حياتها ومعاودة أنشطتها المعيشية والحياتية.

وتسببت احداث داعش عام 2014 بنزوح عشرات القرى شمالي المقدادية وتحويلها الى معاقل لتنظيم داعش ومقرات لادارة وتوجيه الهجمات الامنية.