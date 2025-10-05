منظمة دولية: الهجرة مستمرة من العراق وتمر بمرحلة حساسة

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، باسكال راينتجينز، يوم الأحد، أن هجرة بعض المواطنين العراقيين الى الخارج ما تزال مستمرة، داعياً إلى أهمية تنظيم القوانين والإجراءات المتعلقة بهذا الملف للحد من الهجرة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له عقب الاجتماع الأول لاتفاقية الهجرة في إقليم كوردستان وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز في اربيل.

وقال رئيس البعثة، إن الهجرة مستمرة في العراق بما فيه اقليم كوردستان، مردفا بالقول إن هذا الملف يمر بمرحلة حساسة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

ودعا راينتجينز، حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى تنظيم ملف الهجرة بما يحفظ كرامة الإنسان، ويتيح له التنمية المجتمعية.