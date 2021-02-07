منظمة داري الإنسانية تقدم خدماتها لأكثر من 115 ألف مواطن خلال كانون الثاني الماضي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة داري الإنسانية، يوم الأحد، مجمل نشاطاتها لشهر كانون الثاني الماضي، مبينة أنها قدمت خدماتها لأكثر من 115 ألف مواطن.

وذكر بيان للمنظمة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "داري" قدمت خدماتها الصحية المجانية لـ(115229) مواطنا خلال كانون الثاني 2021، شملت الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، التوعية والتثقيف الصحي.

وبينت أن إجمالي المستفيدين من خدمات "داري" في محافظة الانبار بلغ (42594) مواطنا توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من (WHO) على نحو: مركز داري 1 - بزيبز (3186) مواطنا، مركز داري 8 - حي البكر (3325) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة (4732) مواطنا، العيادات المتنقلة (13273) مواطنين، فيما توزع القسم الآخر منهم على مراكز "داري" الممولة من (UNOCHA-IHF) على نحو: مركز داري 2 عامرية الفلوجة (2155) مواطنا.

وأشارت إلى أن عيادات "داري" للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في الأنبار والممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو: صالة ولادة الكرمة (870) مواطنة أجريت لـ (80) منهن عملية ولادة طبيعية، صالة ولادة الرمانة (2131) مواطنات أجريت لـ (43) منهن عملية ولادة طبيعية، عيادة الصقلاوية (1963) مواطنة، فيما قدمت صالة ولادة حي البكر ــ هيت الممولة من(WHO) خدماتها لـ (2737) مواطنة من بينهن (48) أجريت لهن عملية ولادة طبيعية، بينما قدم مشروع "داري" للخدمات النسائية والتوعية والتوليد الممول من (CARE) خدماته لـ (8222) مواطنة.

ولفت البيان إلى أن في نينوى بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات داري (69975) مواطن توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من (WHO) على نحو : مركز داري 5 القوسيات (2367) مواطنا، مركز داري 6 الجدعة (6724) مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار (2790) مواطنا، مركز داري 10 السنوني (9575) مواطنا، مركز داري 11 حتارة (3758)، مركز داري 12 دوغات (1308) مواطنا، عيادات داري المتنقلة (33703) مواطنين، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك (4402)مواطنا، مركز ابن سينا للتأهيل النفسي والعلاج الطبيعي (776) مواطنا.

وبينت أن عيادات "داري" للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في نينوى الممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو: عيادة العوينات (1374) مواطنات، عيادة وانه ــ تلكيف (1561) مواطنة، عيادة القيروان (1293) مواطنة، صالة ولادة حمام العليل (5410) مواطنة، أجريت لـ (27) منهن ولادة طبيعية.

وفي محافظة صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من (UNFPA) بلغ (2660) مواطنة، توزعن على نحو: عيادة الصينية (1367) مواطنة، عيادة الزوية (1293) مواطنة، وفقا لبيان منظمة داري الإنسانية.