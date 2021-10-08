منظمة تؤشر إقبالاً جيداً على التصويت الخاص وتتساءل عن التباعد الاجتماعي

شفق نيوز / وصفت منظمة بعثة مراقب المحلية، يوم الجمعة، نسبة الإقبال للمنتسبين بالأجهزة الأمنية على المراكز الانتخابية بالتصويت الخاص بالجيدة، فيما أشارت إلى عدم وجود التزام بالتباعد الاجتماعي داخل المراكز الانتخابية.

وقال عضو المنظمة أحمد جسام، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الانتخابات بالتصويت الخاص تجري بصورة انسيابية بصورة جيدة ولم نشاهد ولم نرصد اي خرق انتخابي داخل مراكز التصويت الخاص".

وأضاف جاسم، أن "هناك عدم التزام بالتعليمات الخاصة بإجراءات كورونا وتباعد الاجتماعي داخل المراكز الانتخابية ولبس الكمامة، وهذا ما أكدت عليه المفوضية".

وأشار إلى أن "نسبة المشاركة بالساعات الأولى من التصويت الخاص جيدة"، مردفاً بالقول "نتصور زيادة عملية الإقبال على المراكز الانتخابية".

وخلص عضو منظمة بعثة مراقب المحلية، إلى القول إن "القوات الأمنية وضعت خطة لنقل المنتسبين إلى مراكز الانتخابية والمشاركة بالتصويت الخاص".