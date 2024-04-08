منظمة "بتريكور" تعلن انتهاء مهمة التحقيق بجرائم داعش: الحكومة العراقية طلبت ذلك

شفق نيوز/ أعلنت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان في سنجار عن إنهاء مهام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة "اليونيتاد" المكلف بتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش في العراق خلال شهر ايلول المقبل.

وأكد خيري علي رئيس منظمة "بتريكور"، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية طلبت من الفريق الدولي إنهاء مهمته في البلاد"، مضيفاً أن "انتهاء عمل الفريق سيؤثر بشكل كبير على عملية فتح المقابر الجماعية لضحايا الايزيديين الذين ارتكبت جرائم بحقهم خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق سنجار عام 2014 بالإضافة إلى توثيق وحفظ الجرائم المرتكبة ضدهم".

وأشار علي، إلى أن "الفريق الدولي (اليونيتاد) ساهم بشكل كبير في إقرار دول ومنظمات دولية بوقوع جريمة ابادة جماعية ضد الطائفة الايزيدية بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".

ووفقا لمنظمة "بتريكور لحقوق الإنسان" فإن عدد المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها يبلغ 92 مقبرة وتم فتح وانتشال الرفات من 55 مقبرة، في حين لم تفتح 37 مقبرة بعد وتم تحديد هويات أكثر من 200 شخص وانتشال أكثر من 600 جثة.

وناشد النائب محما خليل، يوم الجمعة الماضي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتمديد أعمال الفريق التحقيقي (يونيتاد) المختص بالتحقيق بجرائم تنظيم داعش، عادا "انهاء مهمة الفريق قبل اكماله التحقيقات، يمثل أكبر ضربة لقضية المكون الايزيدي وضياع ابادته عالميا".

وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت يوم الأربعاء 20 من شهر آذار/مارس الجاري تقريرا مطولا قالت فيه إن الفريق الأممي اضطر إلى إنهاء عمله مبكرا قبل استكمال التحقيقات بعد توتر علاقته مع الحكومة العراقية.

وتأسس فريق التحقيق بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 وكان الهدف منه "تعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من جانب تنظيم داعش"، بحسب ما ورد على موقع "يونيتاد".