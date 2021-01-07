منظمة انسانية: عالجنا 109118 مواطناً في العراق خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت منظمة داري الإنسانية، اليوم الخميس، عن تقديم العلاج لاكثر من مائة وتسعة الاف الف مواطن خلال الشهر الماضي في عموم العراق.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها عاينت وعالجت 109118 مواطناً في مراكزها وعياداتها العاملة بمناطق متعددة من العراق خلال شهر كانون الأول 2020، وقدمت لهم خدمات تنوعت بين الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، التوعية والتثقيف الصحي.

واشارت الى أن إجمالي المستفيدين من خدمات "داري" في محافظة الانبار بلغ 39036 مواطنا توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من WHO على نحو: مركز داري1- بزيبز 3131 مواطنا ، مركز داري 8 -حي البكر 4677 مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة 5489مواطنا، العيادات المتنقلة 12597 مواطنين، فيما توزع القسم الآخر منهم على مراكز "داري" الممولة من UNOCHA-IHF على نحو: مركز داري2 عامرية الفلوجة 2430مواطنا، مركز داري4 الحبانية 1541 مواطنا.

أما عيادات "داري" للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في الأنبار والممولة من UNFPA فقد قدمت خدماتها على نحو: صالة ولادة الكرمة 1145 مواطنة أجريت لـ 99 منهن عملية ولادة طبيعية، صالة ولادة الرمانة 2147 مواطنات أجريت لـ 58 منهن عملية ولادة طبيعية، عيادة الصقلاوية 1623 مواطنة، فيما قدمت صالة ولادة حي البكر ــ هيت الممولة منWHO خدماتها لـ 3040 مواطنة من بينهن 87 أجريت لهن عملية ولادة طبيعية، بينما قدم مشروع "داري" للخدمات النسائية والتوعية والتوليد الممول من CARE خدماته لـ 6705 مواطنة.

وفي نينوى بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات داري 65984 مواطن توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من WHO على نحو : مركز داري5 القوسيات 2550 مواطنا، مركز داري6 الجدعة 6710 مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار 3074 مواطنا، مركز داري9 البعاج 5436 مواطنا، مركز داري10 السنوني 8758 مواطنين، عيادات داري المتنقلة 24010 مواطنين، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك 5489 مواطنا، مركز ابن سينا للتأهيل النفسي والعلاج الطبيعي 1164 مواطنا.

أما عيادات "داري" للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في نينوى الممولة من UNFPA فقد قدمت خدماتها على نحو : عيادة العوينات 1557 مواطنات، عيادة وانه ــ تلكيف 2509 مواطنة، عيادة القيروان 1295 مواطنة، صالة ولادة حمام العليل 3432 مواطنة، أجريت لـ 50 منهن ولادة طبيعية.

وفي محافظة صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من UNFPA بلغ 4098 مواطنة، توزعن على نحو: عيادة الصينية 2363 مواطنة، عيادة الزوية 1735 مواطنة..