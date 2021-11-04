منظمة العمل الدولية ترفع العراق من اللائحة السوداء للتمييز العملي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن رفع العراق من اللائحة السوداء للتمييز العملي بقرار من منظمة العمل الدولية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض عقد اجتماعاً مع ملاكات قسم تفتيش العمل، وأكد على ضرورة تفعيل دور المفتشين في تطبيق قانون العمل النافذ".

وقال باهض إن "الدائرة تسعى الى تطوير قدرات مفتشي العمل من خلال زجهم في دورات تطويرية تقيمها منظمة العمل الدولية"، مشيراً الى ان "العراق كان ضمن اللائحة السوداء بسبب التمييز في مواقع العمل وبعد القيام بإجراءات سريعة ومناسبة تم رفع العراق منها".

وأوضح المدير العام ان "تطور مفتش العمل سينعكس ايجابيا على القطاع الخاص وأن تطبيق قانون العمل يتوقف على الجهود المبذولة من قبل المفتشين اذ أن المهام الحقيقية للمفتش هي التدقيق في أجور العمال واوقات الدوام والغلق وتسريح العمال وحقوق المرأة ومكافحة عمل الأطفال".