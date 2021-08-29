منطقة عراقية "متنازع عليها" تسجل اعلى درجات الحرارة بالعالم

شفق نيوز/ سجلت احدى المناطق العراقية "المتنازع عليها" بين بغداد واربيل، يوم الاحد، أعلى معدل بدرجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يضم 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول ان قضاء خانقين في محافظة ديالى العراقية، سجل اعلى درجة حرارة بالعالم بلغت 51 درجة مئوية، تليه بالمرتبة الثانية منطقة الجهراء في الكويت بـ50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة علي الغربي في محافظة ميسان العراقية بـ49.6 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان رابعا بـ49.5 درجة مئوية، وجاء حي الحسين في مدينة البصرة خامسا بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية.

وأشار الى ان محافظة (صبّية) في الكويت جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 49.4 درجة مئوية، ومحافظة العبدلي الكويتية سابعا بـ49.2 درجة مئوية، ثم جاء قضاء بدرة في محافظة واسط العراقية ثامنا بـ49.2 درجة، ومدينة الكوت مركز محافظة واسط العراقية تاسعا بـ49.2 درجة، وجاءت منطقة عبادان في إيران عاشرا بـ49.1 درجة مئوية.

وأوضح الجدول أن منطقة مطربة في الكويت جاءت في المرتبة الحادية عشر بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، تليها منطقة الصابرية الكويتية في المرتبة الثانية عشر بـ49 درجة، ومطار البصرة الدولي بالمرتبة الثالثة عشر بـ48.7 درجة، يليه مطار الكويت الدولي بالمرتبة الرابعة عشر بـ48.7 درجة، تليه منطقة المزارع التجريبية في الكويت بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.4 درجة مئوية.

وادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم