منطقة جنوبي العراق في المرتبة الأولى بتلقيح الأطفال

شفق نيوز / أعلنت وحدة التحصين في قطاع الناصرية الثاني، يوم الأربعاء، تغطية جميع المناطق المستهدفة بنسبة 408٪؜ في الحملة متعددة اللقاحات التي استمرت لمدة 10 أيام في القطاعات الصحية.

وأكد مسؤول وحدة التحصين، صادق الازيرجاوي، لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق الصحية تمكنت من تلقيح (9635) طفلاً خلال حملة لقاحات الاطفال المتأخرين عن موعد تلقيحهم في عموم صوب جزيرة".

وطالب الازيرجاوي، أولياء الأمور بـ"الالتزام بالموعد المحدد لتلقيح أطفالهم ومراجعة أقرب مركز صحي لغرض أخذ اللقاح المستحق لحمايتهم من الأمراض الانتقالية".