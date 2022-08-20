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منصب براتب "خيالي" في مصرف الرافدين (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-20T10:34:29+0000
منصب براتب "خيالي" في مصرف الرافدين (وثيقة)

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية قيام مصرف الرافدين بتعيين خبير بصفة عقد براتب 7 ملايين دينار ويشغل منصب معاون مدير عام بنفس الوقت.

وبينت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز والتي يرجع تاريخها الى شهر تشرين الأول من عام 2021 بأنه تم تعيين نعمان جمال حسن كخبير في مصرف الرافدين والقيام بمهام معاون مدير عام مصرف الرافدين بنفس الوقت.

وحسب الوثيقة؛ فإن الراتب الذي حصل عليه هو 7 ملايين دينار بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وهو يعد راتبا خياليا بحسب مصدر تواصلت معه وكالة نيوز.

وأضاف المصدر المسؤول في وزارة المالية؛ أن قيام الخبير بشغل منصب آخر خلافا للعقد المبرم، يعدُّ خرقا قانونيا وإداريا.

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