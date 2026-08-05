منشور عن بغداد في الأربعينية يودي بموظفة الإعلام العراقي للتحقيق (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قررت رئاسة شبكة الإعلام العراقي، يوم الأربعاء، فتح تحقيق مع إحدى موظفاتها، على خلفية نشرها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرته الشبكة مخالفاً لضوابط السلوك الوظيفي.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الشبكة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد وجهت رئاسة الشبكة مديرية الشؤون القانونية بفتح تحقيق مع الموظفة مينا أمير جواد، بسبب نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحقها في حال ثبوت المخالفة.

وجاء في الوثيقة أن قرار الإحالة إلى التحقيق استند إلى توجيه رئيس الشبكة، لكون ما نُشر يُعد مخالفة لضوابط السلوك الوظيفي.

وكانت الموظفة قد نشرت، في وقت سابق، منشوراً عبر حسابها على موقع "فيسبوك" قالت فيه: "اليوم بغداد تشبه بغداد"، في إشارة إلى أن أغلب المواطنين الشيعة توجهوا إلى محافظة كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين.