منشور على مواقع التواصل ينتهي بضابط رفيع الى "الاحتجاز" وعشيرته تتجمع في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن أحد وجهاء محافظة الأنبار، يوم الإثنين، أن ضابطاً رفيعاً من أهالي الانبار تم "احتجازه" في بغداد بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد رفض النظم الدكتاتورية في المحافظة.

وقال حكمت سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "عشيرة الخربيط وبعض وجهاء محافظة الانبار سيعقدون اليوم الاثنين مؤتمراً شعبياً للمطالبة بالافراج عن العميد خلدون محسن الخربيط وهو أحد ابناء العشيرة تم احتجازه على خلفية نشره منشورا عبر احد منصات التواصل الاجتماعي".

واوضح، أن "احتجاز العميد الخربيط بسبب انتقاده او بالاحرى تأييده لاحد المنتقدين للسياسة المتبعة حاليا في ادارة شؤون المحافظة باعتماد الاساليب الديكتاتورية في ذلك يعد انتهاكاً سافراً"، مشيرا الى أن "المؤتمر الجماهيري الذي سيعقد سيكون صرخة شعبية ضد الذين يحاولون اعتماد النظم الديكتاتورية في ادارة شؤون المحافظة من خلال مصادرة الحريات الشخصية في النقد والتعبير عن ذلك بشكل شخصي".

ولفت الخربيط الى أن "العميد الخربيط تم استقدامه من قبل الاستخبارات العسكرية في بغداد بحجة التشاور او التداول حول مسألة ما لكن بعد تأخر عودته والتواصل مع قيادات امنية اتضح انه محتجز بسبب منشوره المؤيد لرفض النظم التعسفية".

واشار ان "المؤتمر سيعقد برعاية جهات وطنية وحماية قيادات وطنية تضمن عدم محاسبة او ملاحقة المنظمين للمؤتمر والذي سيكون بحضور شيوخ الخربيط وبعض وجهاء محافظة الانبار وصلاح الدين.