منشورات تتساقط من السماء لحث الناخبين العراقيين على الإدلاء بأصواتهم

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار والمنشآت، يوم السبت، عن القاء طيران الجيش منشورات تحث على الناخبين للمشاركة بالانتخابات يوم غد الاحد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمبادرة من قائد عمليات سومر الفريق قوات خاصة الركن سعد علي عاتي الحربية، باشر طيران الجيش العراقي عصر اليوم السبت بالقاء منشورات تحث المواطنين على المشاركة بالعرس الانتخابي يوم غد لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان العراقي بشفافية وحرية".

من جانبه، استطلع قائد قوات الشرطة الاتحادية الاجراءات الامنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية في محافظة النجف. وذكر بيان لإعلام الشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد نجاح الخطة الامنية لعملية التصويت الخاص ، أجرى قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري جولة ميدانية في محافظة النجف تفقد خلالها الاجراءات الامنية لحماية وتأمين مخازن جمع المواد البايومترية التابعة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

والتقى قائد الشرطة خلال الزيارة بالقائمين على العملية الانتخابية واستطلع استعداداتهم اللوجستية ، بعدها اكمل الجولة بالاطلاع عن كثب حول آخر الاستعدادات والاجراءات الامنية لسير عملية الاقتراع العام ، حيث شملت جولته زيارة المراكز الانتخابية في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها".

كما التقى قائد قوات الشرطة الاتحادية بمختلف التشكيلات والقطعات الامنية المشاركة في تأمين مراكز الاقتراع ، ووجه بجملة من التوجيهات الخاصة بتطبيق الخطة الامنية المرسومة لتأمين سير العملية الانتخابية ، مشيدا "بالدور الكبير الذي تبذله قوات الشرطة الاتحادية والاجهزة الامنية والاستخبارية الأخرى".

ووجه العامري، "رسالة اطمئنان الى ابناء المحافظة بقدرة قواتنا الامنية البطلة على حماية وفرض الامن وسلطة القانون من اجل انجاح هذه العملية الديمقراطية والعرس الانتخابي الذي سيشهده العراق في يوم غد الأحد".