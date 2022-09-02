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منزل الجواهري.. متحف لمقتنيات شاعر العرب الأكبر (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-02T07:12:16+0000
منزل الجواهري.. متحف لمقتنيات شاعر العرب الأكبر (صور)

شفق نيوز / بعد الانتهاء من عمليات تأهيله، وتحويله إلى متحف، بات منزل شاعر العرب الأكبر في العاصمة العراقية بغداد، متحفا يضم مقتنيات الراحل عن الحياة، والراسخ في ذاكرة الثقافة العربية.

وكالة شفق نيوز، وثقت بيت الشاعر عبد المهدي الجواهري، بين حياته ومماته، ذلك المنزل الذي تحول إلى متحف يضم مقتنيات الشاعر ودواوينه الشعرية، بعد عمليات تجديده من قبل أمانة العاصمة.

ويقع بيت الجواهري، في منطقة حي القادسية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، وقامت أمانة بغداد، الشهر الماضي، بأخذ المنزل من عائلة الجواهري، وأعادت ترمميه لكي يصبح على شكله الحالي.

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