منذ 20 عاماً.. احتجاجات في الموصل ضد منع البناء بأطراف المدينة (صور)

شفق نيوز- نينوى

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، للمطالبة بتمكينهم من استحقاقهم القانوني بالبناء على أراضيهم ومناطقهم السكنية التي تم منع الإعمار فيها منذ أكثر من عقدين من الزمن، محملين الحكومة المحلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا المنع.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المعاناة مستمرة منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث تمنعنا مجموعات متنفذة لا صلة لها بالدوائر الحكومية الرسمية من البناء في مناطقنا، وتفرض قيوداً تعجيزية أو تبتز الأهالي مادياً مقابل السماح بالبناء".

وأضاف المتحدثون وهم يرفعون لافتات وسندات ملكية رسمية (طابو صرف): "نحن نمتلك سندات قانونية مسجلة رسمياً لدى دائرة التسجيل العقاري (طابو الحمدانية) تثبت عائديتها السكنية الصرفة، وهي ليست أراضٍ زراعية ولا مواقع أثرية يُمنع التقرب منها، بل جرى توزيعها من قبل الدولة رسمياً قبل أكثر من عقدين".

وأبدى المحتجون استغرابهم من استمرار قرارات المنع لبعض المقاطعات مثل (قز فخرة وجليوخان) التي تبعد عن مركز مدينة الموصل مسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات، في حين يُسمح بالبناء في مناطق أخرى أبعد بكثير مثل منطقة معمل الأدوية التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن مركز المدينة.

وتساءل الأهالي: "لماذا يُسمح بالبناء في المناطق البعيدة ويُمنع في القريبة؟ ومَن يقف وراء هذه المجموعات المتنفذة التي تعطل إعمار مناطقنا؟".

وطالب المحتجون في ختام وقفتهم، الحكومة المحلية والجهات الرسمية في محافظة نينوى بضرورة التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية العاجلة لحل هذه المشكلة، وضمان حماية حقوق المواطنين وتمكينهم من تشييد مساكنهم على أراضيهم الشرعية بشكل رسمي.