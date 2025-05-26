منذ 17 يوماً.. تدهور كهرباء ديالى بعد توقف الخطوط الإيرانية لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أكد مصدر حكومي في ديالى، يوم الإثنين، أن تدهور تجهيز الكهرباء في المحافظة سببه استمرار توقف الخطوط الإيرانية منذ نحو 17 يوماً.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التدهور الذي تشهده مناطق محافظة ديالى في تجهيز الكهرباء ناجم عن توقف الخطوط الإيرانية (ميرساد وسريبل زهاب) من المصدر منذ نحو 17 يوماً دون معرفة الأسباب".

وأضاف أن "تجهيز الكهرباء في مناطق ديالى حالياً لا يصل مجموعه إلى 10 ساعات يومياً، فيما يتراوح القطع بين 14-16 ساعة"، مبيناً أن "المحافظة تعتمد على الخطوط الوطنية بالوقت الراهن ولا تتجاوز حصتها 900 ميغاواط فيما تبلغ حاجتها الفعلية قرابة 1500-2000 ميغاواط".

وتجهز معظم مناطق محافظة ديالى بالكهرباء المستوردة من إيران، حيث يجهز خط ميرساد مناطق واسعة بينها بلدروز وبعقوبة والمقدادية، فيما يجهز خط سيربل زهاب مناطق خانقين شمال شرقي المحافظة.