منذ بداية الشهر.. الإفراج عن قرابة 4 آلاف سجين مشمول بقانون العفو

شفق نيوز/ كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، عن إطلاق سراح قرابة 4 آلاف نزيل ضمن قانون العفو العام، منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام، من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات، للفترة من بداية شهر ايار وحتى 22 منه، بلغ (3839) شخصا، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (11524) شخصا".

وأضاف أن "المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها 4 ترليونات و712 مليون و291 ألف و591 دينارا"، مبينا أنه "بعد إضافة الارقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 2025/5/13 فيكون مجموع المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو 23 ألف و220 شخصا، فيما كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام أو مكلفين أو صادرة بحقهم احكام غيابية (105121) شخصا، اما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها 16 مليار و653 مليون و748 ألف و583 دينارا".