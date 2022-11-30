منخفض ومرتفع جويان يتحكمان بمناطق تساقط الأمطار في العراق

شفق نيوز / رجح خبير الأرصاد الجوية، صادق عطية، يوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار في مناطق معينة من العراق، بفعل دخول سريع لمرتفع جوي من الغرب والجنوب.

وقال عطية، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "منخفض القطع يتمركز حالياً شمال غرب البلاد، والسحب تدور حول مركزه، كما تظهر في صور الأقمار الاصطناعية صباح اليوم، وسيتقدم نحو شمال شرق البلاد".

وأوضح أن "دخول سريع للمرتفع الجوي السطحي من جهة الغرب، يضعف معها فرص الهطول في غرب وجنوب غرب وجنوب البلاد، واستمرار فرص الهطول في مدن الشمال والعاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين، وبعض مدن الفرات الأوسط".