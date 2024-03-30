منخفض ممطر يزور العراق قُبيل عيد الفطر

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، تعرض البلاد لمنخفض جوي ممطر قُبيل عيد الفطر.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير الى تأثر البلاد بمنخفض ممطر ملامحه الأولية تبدأ يوم (7 من نيسان المقبل يسبق أيام العيد أو يتأخر إلى أولى أيام العيد ويتعمق المنخفض يوم 8 نيسان)".

واوضح الزيادي، أن "المنخفض ما تزال توقعاته بعيدة ولكن يحتمل أن تتعرض بعض الأماكن في البلاد إلى تساقط أمطار مختلفة الشدة، رعدية غالباً، وفي أماكن متفرقة من مدن البلاد بسبب المنخفض المتوقع دخوله العراق في نيسان المقبل".

وتوقع الزيادي، "هطول أمطار اليوم السبت، في بادية الجنوب الغربي، فيما تستمر الأجواء في الايام الأربعة المقبلة صافية ودرجات الحرارة مقاربة وترتفع ببعض الأماكن".