منخفض متوسطي يطرق العراق.. أمطار غزيرة وتحذير من رياح وفيضانات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

توقعت جهات أرصاد جوية، يوم السبت، هطول أمطار غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة في إقليم كوردستان وعدد من مناطق العراق خلال الساعات الـ48 المقبلة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط.

وذكر مرصد العراق الأخضر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن موجة من الأمطار ستبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد وتشمل أغلب محافظات العراق، مبيناً أن أولى تأثيرات المنخفض الجوي المحمّل بالرطوبة ستبدأ اليوم السبت في الأجزاء الغربية من البلاد.

وأضاف المرصد أن الأمطار ستتقدم تدريجياً نحو مناطق الوسط والأجزاء الشمالية الغربية والشمالية، فيما ستشهد بغدادزخات خفيفة إلى متوسطة بدءاً من بعد ظهر اليوم، في حين لن تسجل مناطق الجنوب هطولاً يُذكر باستثناء بعض المناطق الجنوبية الغربية.

وأشار إلى أن يوم الأحد سيشهد استمرار الأمطار في المناطق الشمالية والغربية إضافة إلى بغداد، مع زوابع رعدية، لافتاً إلى أن المنخفض سيتعمق خلال ساعات النهار ليشمل أغلب محافظات العراق بأمطار غزيرة تستمر طوال اليوم.

وحذر المرصد من نشاط الرياح واحتمال حدوث فيضانات محلية في بعض المناطق.

من جانبها، أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان أن الإقليم سيشهد خلال الساعات المقبلة طقساً غائماً مع أمطار تبدأ خفيفة في المناطق الغربية ثم تتسع لتشمل عموم المدن وتتحول إلى غزيرة ورعدية.

وأوضحت المديرية أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة، مبينة أن درجات الحرارة العظمى اليوم السبت ستسجل في أربيل 18 درجة مئوية، وفي السليمانية 16 درجة، ودهوك 15 درجة.

وأضافت أن يوم الأحد سيشهد طقساً غائماً وماطراً مع أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، خاصة بعد الظهر، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وتساقط “الحامول” (التزرة) في مناطق وسط وشرق وشمال شرق الإقليم ومنطقة كرميان.

كما توقعت المديرية، نشاطاً في سرعة الرياح قد يتجاوز 35 كيلومتراً في الساعة، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.