"منخفض متوسطي" يجتاح العراق.. تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول مطلع الأسبوع المقبل

أعلن مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم الأربعاء، عن تقدم منخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط يبدأ تأثيره على البلاد مساء الجمعة المقبل، محذراً من اضطرابات جوية حادة في أجزاء واسعة خلال النصف الأول من الأسبوع القادم.

ويستند المرصد في تقريره إلى توقعات محطة بيانات قسم علوم الجو في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية - المرتبطة عالمياً بمحطات أرصاد دولية - والتي تشير إلى أن هذا المنخفض سيؤثر ابتداءً على المناطق الغربية بقطعات من السحب الرعدية، ليمتد مع حلول يوم السبت 18 نيسان الجاري نحو محافظات وسط وشمال العراق.

وأضاف المرصد أن الموصل والأجزاء الشمالية الغربية ستشهد هطولات مطرية غزيرة وزوابع رعدية، فيما يُتوقع أن تكون حصة العاصمة بغداد من الأمطار على فترتين صباحية ومسائية يوم السبت.

ومع تقدم الوقت، تزداد شدة الحالة الجوية في الشمال والغرب، مع فرص لهطولات مطرية متفاوتة في بعض مناطق الجنوب.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر لثلاثة أيام، وقد تشهد أغلب المحافظات زيادة ملحوظة في كميات المياه؛ مما استوجب إطلاق تحذير للمناطق القريبة من ضفاف الأنهار من مخاطر الفيضانات والسيول المفاجئة.