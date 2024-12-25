منخفض ماطر يؤثر على العراق غداً وذروته الجمعة والسبت

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطر اعتباراً من يوم غد الخميس، ويبلغ ذروته الجمعة والسبت المقبلين.

وذكر عطية في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "يوم غد، هو بداية تأثير منخفض مصحوب بجبهة سطحية في أجواء مدن البلاد من جهة الأنبار ونينوى، ثم يندفع مساءً نحو مدن شمال البلاد، وخلال الليل تشمل الأمطار مدن وسط البلاد ومناطق متفرقة من الجنوب (ضعيفة الخميس)".

وتوقع، أن "ذروة تأثير المنخفض على المدن كافة ستكون مساء الجمعة والسبت".

وكانت هيئة الأنواء الجوية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مبينة أن "الطقس ليوم غد الخميس، سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابعت الهيئة في بيان لها، أن "بغداد ستسجل درجة حرارة 21، ودهوك ونينوى والسليمانية 17، أما المحافظات أربيل وكركوك وصلاح الدين والأنبار فستسجل 19، فيما ستسجل ديالى درجة حرارة 20، وواسط وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار والبصرة 23 درجة، بينما ستسجل المحافظات ميسان والنجف والمثنى 22 درجة".

وأضاف البيان "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية على المنطقة الشمالية وبعض الأقسام من المنطقة الوسطى، كما يتصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "يوم السبت المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية وبعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية خاصة الشرقية منها تكون رعدية أحياناً، كما تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية ويتحول الطقس الى صحو ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم أقسام البلاد".