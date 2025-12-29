منخفض قطبي يضرب العراق.. أمطار في كوردستان وثلوج في نينوى

شفق نيوز- السليمانية/ نينوى

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، كميات الأمطار التي هطلت على مناطق محافظة السليمانية خلال الساعات الـ24 الماضية، جاء ذلك بالتزامن مع تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر تساقط الثلوج على شوارع قضاء سنجار وأطراف ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى.

ووفق الجدول الصادر من المديرية الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "فقط سجلت السليمانية 18.5 ملم من الأمطار، فيما بلغت الكمية في جمجمال 13.3 ملم، ودوكان 14.4 ملم، وبازيان 18.8 ملم، في حين سجلت حلبجة الجديدة 47.6 ملم".

كما أظهرت البيانات، أن "كمية الأمطار في ڕانيە بلغت 12.6 ملم، وفي قلادزێ 42.5 ملم، وحاجياوا 15.6 ملم، وجوارقورنه 10.4 ملم، بينما سجلت سرچنار 17 ملم".

وسجلت دربندخان، بحسب البيانات، "25.5 ملم، ومەڵەندى 25 ملم، في حين بلغت كمية الأمطار في باخچان 84.4 ملم، وقرداغ 34.9 ملم، وسانگاو 25 ملم، كما سجلت چوارتا 34.5 ملم، وماوت 19.1 ملم، وباسخمر 31.6 ملم، وسيد صادق 25.5 ملم".

وبيّنت البيانات أن "كمية الأمطار في بەردڕشە بلغت 35 ملم، وفي سيتک 21.5 ملم، وخانەقا 20 ملم، فيما سجلت گەرگە 9.9 ملم".

وأشارت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي إلى أن "هذه الأرقام تمثل كميات الأمطار المسجلة خلال فترة الرصد المحددة، مؤكدة استمرار المتابعة للحالة الجوية في محافظة السليمانية".

إلى ذلك، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقاطع فيديو تُظهر تساقط الثلوج على شوارع قضاء سنجار وأطراف ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي.

وأظهرت اللقطات المصوّرة "اكتساء الشوارع والطرق باللون الأبيض في عدد من مناطق سنجار وربيعة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط في الرياح، ما أدى إلى أجواء شديدة البرودة في تلك المناطق".

وفي السياق ذاته، أصدرت بلدية الموصل بياناً تحذيرياً نبّهت فيه المواطنين إلى "تأثر مدينة الموصل، نهار اليوم الاثنين، بمنخفض جوي قطبي عالي الشدة، متوقعة هطول أمطار متفاوتة قد تشتد أحياناً، مع احتمال تساقط الثلوج في المناطق الشمالية والشرقية والغربية من المدينة، وقد تصل إلى مركز الموصل على شكل أمطار متجمّدة".

ودعت البلدية المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة وفي ساعات الصباح الباكر والليل، والتنبه من تشكل الانجماد على الطرق والجسور، مع ضرورة متابعة التحديثات الرسمية والالتزام بإرشادات السلامة".