منخفض عالي الفعالية في عيد الميلاد.. العراق يترقب الطقس المجنون

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، يوم الجمعة، أن يشهد العراق طقساً ماطراً نتيجة تعرضه لمنخفض جوي "عالي الفعالية" أواخر شهر كانون الأول الجاري، الذي سيرافقه احتفالات عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى أن تكون الأجواء نهار يوم الاثنين القادم، وهو يوم (الاقتراع الانتخابي العام) أجواء باردة وهبوطاً بدرجات الحرارة بفارق أربع درجات، بسبب تشكل غيوم ضبابية وضباب فجراً".

وأضاف أن "الأقسام الشمالية متوقع أن تتشكل فيها أمطار خفيفة، فيما المدن الوسطى تكون ذات غيوم كثيفة في مناطق العاصمة بغداد والأنبار وكربلاء والنجف، مما يؤدي إلى أجواء باردة، فيما ستكون أجواء باقي محافظات البلاد جنوباً، معتدلة لكن تتأثر في اليوم التالي بالموجة الباردة".