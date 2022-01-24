منخفض "شبه قطبي" يمدد موجة البرد في العراق

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم الاثنين، وقوع البلاد تحت تأثير منخفض "شبه قطبي".

وقال الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ إن منخفضا شبه قطبي مصحوب بكتلة هوائية باردة من المتوقع أن يؤثر في اجواء شمال العراق والانبار وديالى وصلاح الدين تباعا.

وأضاف عطية؛ أن المنخفض شبه القطبي يبدأ تأثيره يوم الأربعاء (المقبل) وينتهي الجمعة.

ولفت إلى أنه سيشمل تأثيره بلاد الشام وشمال السعودية، اما باقي مدن البلاد (العراق) فيسود اجوائها الاستقرار النسبي بسبب تأثرها بمرتفع جوي.

وأشار إلى أنه بداية من ساعات الجمعة المقبل سنشهد انخفاض اخر بدرجات الحرارة، ولكن لا يكون بنفس شدة الموجة السابقة.