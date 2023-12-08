منخفض سيبيري شديد البرودة يجتاح العراق بالتزامن مع الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن منخفضاً جوياً شديد البرودة سيجتاح العراق بالتزامن مع موعد انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "أجواء البلاد في يوم اقتراع انتخابات مجالس المحافظات ستكون باردة بسبب تقدم منخفض سيبيري بارد للغاية مصحوباً بسحب وأمطار في بعض الأماكن قد تسبق اليوم الانتخابي أو تتزامن معه".

وأضاف "ستتدنى درجات الحرارة بشكل حاد وقد يتشكل الصقيع غربي البلاد وستسجل درجات الحرارة معدلات دون 16 درجة في نهار يوم إجراء الانتخابات".

وستجري انتخابات مجالس المحافظات في يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.