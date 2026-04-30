منخفض "خماسيني" يؤثر على العراق حتى الاثنين

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الخميس، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من شمال أفريقيا يبدأ تأثيره تدريجياً اعتباراً من يوم غد الجمعة ولغاية نهار الاثنين المقبل، مسبباً حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المنطقة الغربية للبلاد تتأثر نهار يوم الجمعة بأجواء غير مستقرة مع تساقط أمطار رعدية متفاوتة خفيفة إلى معتدلة الشدة، يصحبها البرق والرعد، مع احتمالية واردة للغزارة على فترات.

ومع تقدم ساعات المساء والليل، تتقدم السحب الممطرة تدريجياً نحو مناطق وسط البلاد وشمالها، لتتحول الأجواء إلى غائمة مع فرص مهيأة لهطول زخات مطر رعدية تكون متقطعة وغير شاملة لجميع الأماكن، وفقاً للهيئة.

ورجحت أن يستمر تأثير الحالة الجوية بزخات مطر أخف شدة على فترات متقطعة لغاية يوم الاثنين، مع عدم شمولها جميع المناطق، وذلك نتيجة ضعف تأثير المنظومة الجوية.

فيما تشير التوقعات إلى ضعف فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية بشكل عام خلال فترة تأثير الحالة، مع احتمال محدود لزخات خفيفة في غرب المنطقة الجنوبية وبعض الأماكن المحدودة فيها.

ونوهت الهيئة في الختام إلى أن الحالة ذات طابع ربيعي متقلب، ما يجعل فرص التغير السريع في الشدة والتوزيع واردة خلال فترة تأثيرها.