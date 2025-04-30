منخفض "خماسيني" يصل العراق غداً وتحذير للمسافرين وبعض المرضى

شفق نيوز/ توقع قسم التنبؤ في هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، أن يصل منخفض جوي "خماسيني" يتسبب بحالة من عدم الاستقرار بطقس العراق.

وذكر قسم التنبؤ في آخر تحديثاته لحالة الطقس، بأن منخفضاً جوياً خماسينياً يؤثر على أجواء مصر والشام هذا اليوم، وسيصل للعراق خلال نهار يوم غد الخميس 1 أيار ويستمر تأثيرهُ يوم الجمعة لغاية صباح السبت.

وأوضح أن هذا المنخفض يسبب نشاطاً وتقلبات بالرياح السطحية، مع موجات غبار متوسط الى كثيف يسبب تدني الرؤية الأفقية، اضافة الى ارتفاع بدرجات الحرارة، وكذلك

زخات أمطار رعدية مع فترات من الغزارة، ورياح نشطة وهابطة من السحب في اماكن محدودة.

وبحسب التوقعات فإن المنخفض ايضا بسبب تقلبات الأجواء يستدعي تجنب السفر برا وبحرا للفترة من مساء يوم الخميس لغاية صباح السبت، مشيرة الى أنه على مرضى الحساسية والربو أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأكد قسم التنبؤ أن حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد مستمرة لغاية منتصف الأسبوع المقبل.