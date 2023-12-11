منخفض جوي يضرب العراق غداً.. أمطار ورياح وبرد في أغلب المحافظات

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، هطول أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة، وانخفاض بدرجات الحرارة في أغلب المحافظات العراقية بدءا من يوم غد الثلاثاء.

واشار الزيادي في حديث لوكالة شفق نيوز، الى "بدء توافد عبور منخفض ممطر تدريجياً نهار اليوم ابتداءً من الاقسام الغربية ويتعمق الليلة في مدن شمالي العراق"، موضحاً ان "المنخفض يتعمق مساء غد الثلاثاء وفجر الأربعاء في المدن كافة مؤدياً إلى هطول الأمطار في غالبية مناطق البلاد وتكون مختلفة الشدة إلى غزيرة في بعض نطاقات جغرافية مختلفة خاصة الاقسام الشمالية وأجزاء وسط البلاد".

ولفت الجابر إلى أن "الأمطار تنحسر مساء الأربعاء، فيما ستدخل كتلة هوائية باردة فجر الخميس تصاحبها رياح شمالية نشطة تتسبب بخفض الحرارة".