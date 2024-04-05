منخفض جوي إلى العراق متسببا بأمطار رعدية في عدة محافظات

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم الجمعة، عن تحديثات الطقس في الايام المقبلة، لافتاً الى اندفاع منخفض جوي نحو المحافظات العراقية.

وقال العطية في تدوينة له، "غدا السبت يندفع منخفض جوي نحـو أجـواء البلاد، وستكون الاجواء غائمة جزئيا في شمال البلاد بالنهار وبعدها تندفع نحو باقي المدن".

واضاف "هطول المطر يوم السبت يشمل نينوى والانبار ودهوك وصلاح الدين واربيل وكركوك".

واشار الى ان "يوم الاحد يتعمق المنخفض اكثر ويشمل الهطول المطري المدن كافة، بكميات متفاوتة مصحوبا بالبرق والرعد على فترات".

وبين العطية ان "فرصاً واردة يوم الاحد لغزارة الامطار في مناطق شمال بغداد وصلاح الدين وكربلاء وشرق الانبار وربما ذي قار".