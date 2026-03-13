منخفض جوي "شامل" يجتاح العراق.. تحذيرات من سيول جارفة ومخاطر السفر البري

شفق نيوز - بغداد

توقع خبير التنبؤات الجوية، صادق عطية، يوم الجمعة، تأثر عموم مدن العراق بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وتقلبات حادة في الطقس ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، محذراً من مخاطر التنقل البري بين المحافظات خلال ذروة الحالة الجوية.

وأوضح عطية، أن التأثيرات المباشرة للمنخفض ستبدأ نهار السبت في المناطق الشمالية، قبل أن تمتد تدريجياً لتشمل بقية أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الحالة ستصل ذروتها خلال ليل الأحد وصباح الاثنين المقبلين، حيث ستغطي الأمطار المدن العراقية كافة.

ودعا الخبير الجوي المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تداعيات الغزارة المطرية والرياح الهابطة، التي قد تُصحب بصواعق رعدية وتساقط لحبات البرد (الحالوب). كما شدد على ضرورة تجنب السفر براً قدر الإمكان لضمان السلامة العامة نتيجة تدني الرؤية وتقلبات المناخ.

وفيما يخص المناطق الحدودية والجبلية، حذر عطية من احتمالية تشكل السيول في الوديان والمنحدرات بمناطق الشمال وإقليم كوردستان والمناطق الشرقية، ناهيك عن احتمالات حدوث فيضانات محلية (طفح) في المناطق الداخلية التي تفتقر لشبكات تصريف مياه الأمطار المتكاملة.