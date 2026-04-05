منخفض جوي "سطحي" ينهي "استقرار" الأجواء في العراق.. وتقلبات حرارية مرتقبة

أظهرت خرائط الطقس، يوم الأحد، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة الممتدة من 7 لغاية 9 من شهر نيسان الجاري، نتيجة تشكّل منخفض جوي "سطحي" مترافق مع امتداد أخدود علوي بارد في طبقات الجو العليا.

وتشير نماذج الطقس إلى تأثر عموم المنطقة الشمالية أولاً بهذا المنخفض، تتبعها مناطق متفرقة من المنطقة الوسطى، حيث تتهيأ الفرص لتشكل سحب ركامية ممطرة على شكل زخات، تتخللها عواصف رعدية ونشاط في الرياح الهابطة.

أما المناطق الجنوبية، فتكون فرص الأمطار فيها "ضعيفة" أو تكاد تكون معدومة نتيجة لضعف الإمداد المداري الرطب وتراجع التبريد العلوي، بالتزامن مع تذبذب درجات الحرارة ووضوح الفوارق الحرارية بين الليل والنهار بفعل تقلبات فصل الربيع.