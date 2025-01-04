منخفض جوي جديد يغير أجواء العراق.. أمطار ورياح تمتد لثلاثة أيام

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية في تقريرها اليومي، حدوث حالة جوية ممطرة تبدأ من نهار غد الأحد وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل في مختلف مناطق البلاد، مع تغيرات في درجات الحرارة وحركة الرياح.

وأوضحت الهيئة، في تقرير، تابعته وكالة شفق نيوز، أن طقس اليوم السبت كان صحوًا خلال ساعات الصباح مع تواجد بعض السحب، التي ستتكاثر خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيًا في المناطق الغربية والشمالية وبعض مناطق الوسط، نتيجة بداية تأثير منخفض جوي سيؤثر على البلاد خلال اليومين المقبلين.

وتشهد درجات الحرارة، بحسب التقرير، انخفاضًا طفيفًا خلال ساعات النهار بفارق يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين، بينما قد ترتفع قليلًا خلال ساعات الصباح والليل، وتبقى الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، مع ميلها إلى الدفء النسبي خلال ساعات الظهيرة في مدن الجنوب.

ويقول التقرير، إن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة، تتراوح بين 5 إلى 15 كيلومترًا في الساعة في وسط وجنوب البلاد، وتتحول إلى ساكنة ليلًا، فيما تكون الرياح ساكنة إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في شمال غرب البلاد، وتتحول في الأنبار إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

أما الرؤية الأفقية، فمن المتوقع أن تتردى في مناطق محدودة من مدن شمال البلاد فجراً وصباحاً ، حيث تتراوح بين 2 إلى 4 كيلومترات بسبب تشكل موجة من الضباب الخفيف إلى المتوسط، والتي ستزول بعد ساعات الصباح.

وعن يوم غد الأحد، قالت الهيئة، يكون الطقس غائمًا جزئيًا، وأحيانًا غائمًا مع زخات مطر متفرقة ليلًا في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية. أما درجات الحرارة فتكون مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلًا في المناطق الوسطى والجنوبية.

ويوم الاثنين، يكون الطقس غائمًا مع أمطار خفيفة في أغلب مناطق الوسط والجنوب، تتخللها زخات رعدية أحيانًا، مع نشاط في الرياح يسبب تصاعد الغبار في بعض المناطق الوسطى والجنوبية.

أما الثلاثاء، يكون الطقس غائمًا بشكل عام، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانًا، خاصة في المنطقة الجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى.

ويوم الأربعاء المقبل، يصبح الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائمًا في المنطقة الجنوبية مع أمطار خفيفة صباحًا، ثم يتحول إلى غائم جزئي في عموم البلاد.