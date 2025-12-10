منخفض جوي جديد يجتاح العراق ترافقه أمطار وانخفاض "واضح" بدرجات الحرارة

شفق نيوز - بغداد

أفاد قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء، أن البلاد ستتعرض الى منخفض جوي جديد قادم من بلاد الشام اعتبارا من يوم غد الخميس يرافقه هطول الأمطار، وتراجع ملموس بدرجات الحرارة.

ووفقا للتحديثات الجوية الصادرة عن تقرير لقسم التنبؤ الجوي، فإن صورة القمر الاصطناعي، الملتقطة صباح الأربعاء، توضح مسار السحب المرافقة للحالة الجوية التي بدأت تتراجع تدريجيا عن أجواء البلاد، مع استمرار تواجد السحب الرعدية فوق مدن الشرق.

وتشير مخرجات نماذج الطقس إلى ما يأتي: استمرار فرص هطول الأمطار نهار لغاية المساء على أغلب مناطق السليمانية واربيل وشرق دهوك وديالى وواسط وميسان، وفرص لهطول خفيف لغاية الظهر في شرق بغداد وصلاح الدين، إضافة إلى مناطق متفرقة من البصرة خصوصا شرقها، ومناطق متفرقة من بابل والديوانية، مع احتمالية الغزارة واردة خلال اليوم في واسط والسليمانية وشرق ديالى.

ونوه التقرير الى أن منخفضا جويا جديد يتقدم من جهة بلاد الشام مصحوبا بجبهة باردة، يبدأ تأثيرهُ فجر الخميس، مع عودة السحب للكثافة تدريجيا، متوقعا هطول أمطار خفيفة وأحيانا معتدلة غدا على الأنبار ونينوى ودهوك وميسان وواسط والبصرة (وتكون غزيرة جنوبها)، إضافة إلى صلاح الدين وشمال بغداد وديالى ومناطق أخرى من مدن الشمال.

وبحسب التقرير، فإنه يتعمق تأثير المنخفض يوم الجمعة، لتشمل أمطاره الخفيفة والمعتدلة، مع فترات رعدية قصيرة، معظم مدن البلاد، و ينحسر تأثير المنخفض الجمعة ليلا، مع بقاء التأثير مستمرا يوم السبت على مناطق شمال البلاد وأجزاء من شرقها.

ونبه التقرير إلى أن الأجواء تميل إلى التحسن تدريجيا مع استمرار تواجد السحب في بعض الأماكن نهار ومساء السبت في المدن كافة، يرافقه انخفاض واضح في درجات الحرارة واندفاع رياح شمالية غربية معتدلة بفعل مرتفع جوي يتمركز شمال تركيا.

وحذر التقرير من تشكل الضباب وتردي الرؤية فجر الخميس والجمعة في مناطق محدودة، ويتجدد فجر السبت على نطاق أوسع في عدة مدن.