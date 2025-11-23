منخفض جديد يقترب من العراق.. أمطار خفيفة وتحذير من طقس بارد

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى أن العراق سيتعرض لمنخفض جوي جديد يتكون من أمطار خفيفة ابتداءً من يوم غد.

وذكرت هيئة الأنواء الجوية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن خرائط الطقس تشير إلى اقتراب منخفض جوي من الجهة الغربية للبلاد ابتداءً من ساعات مساء وليل يوم الاثنين.

وتوقعت الهيئة، أن يكون تأثير هذا المنخفض محدوداً، وذلك نتيجةً لضعف التبريد في الطبقات العليا، ما يقلّل من كفاءة الحمل الحراري نتيجة غياب الفوارق الحرارية المناسبة وابتعاد محور المنخفض الجوي الرئيس، مبينة أن السحب تندفع تدريجياً نحو أجواء البلاد من جهة غرب البلاد ابتداءً من ساعات مساء وليل الاثنين، ليكون الطقس يوم الثلاثاء غائماً جزئياً، مع تناقص واضح في كثافة السحب كلما اتجهنا نحو المناطق الجنوبية.

وأضافت أن فرص هطول الأمطار تبدأ بعد منتصف نهار يوم الثلاثاء على مناطق محافظة الأنبار لاسيّما أقسامها الغربية، وتتوسع حالات الهطول يوم الأربعاء لتشمل مناطق من شمال العراق بالإضافة إلى صلاح الدين، وذلك بشكل متفرق مع فرص ضعيفة لهطول خفيف غرب العاصمة بغداد وشمال ديالى وغرب مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن هطول الأمطار يكون غالباً على شكل زخات خفيفة إلى معتدلة أحياناً، مع احتمال حدوث البرق والرعد بشكل محدود.

وبشأن حركة الرياح، أوضحت الهيئة أنها "ستكون متقلبة الاتجاه ويميل أغلبها إلى السكون، مع تحوّلها أحياناً إلى جنوبية شرقية خلال فترة تأثير الحالة الجوية، وابتداءً من يوم الاثنين ولغاية مساء الأربعاء".

أما يوم الخميس، فتتحول الرياح إلى شمالية غربية، ما يعزز الإحساس بالبرودة خلال ساعات الصباح والليل، ولاسيما في المناطق المفتوحة والصحراوية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفقاً للبيان.